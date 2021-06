Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : vers une introduction en Bourse d'Icade Santé Cercle Finance • 07/06/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Icade annonce que pour financer le plan de développement et d'investissement de sa filiale Icade Santé, son option privilégiée est une introduction en Bourse sur Euronext Paris d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve des conditions de marché. Dans ce cadre, Helga Camalon est nommée directrice financière d'Icade Santé. Actuellement director real industry group chez BNP Paribas CIB, elle est intervenue sur de nombreux projets immobiliers stratégiques au cours de ses 25 années d'expérience.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +2.73%