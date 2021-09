Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : une notation ESG pour Icade Santé information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Icade Santé, filiale à 58,3% du groupe immobilier Icade, indique avoir reçu de la part de V.E (Vigeo Eiris - Moody's ESG Solutions) le score de 63/100 et le rating A1, dans le cadre de sa notation ESG (Sustainability rating). La société d'investissement en murs de cliniques privées, qui prépare son introduction en Bourse, souligne que cette note correspond à celui des 5% des sociétés les mieux notées du secteur 'Services financiers - Immobilier Europe'. Ce résultat témoigne selon V.E 'de la forte volonté et capacité d'Icade Santé à intégrer les facteurs RSE dans sa stratégie, ses opérations et sa gestion des risques'. Cette notation fait également suite au renforcement des objectifs RSE d'Icade Santé.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -1.36%