Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : un immeuble livré, une acquisition finalisée Cercle Finance • 06/07/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - Icade a annoncé lundi avoir livré un immeuble d'une surface de près de 16.000 m2 situé à Nanterre et destiné à devenir le nouveau 'campus' de l'assureur mutualiste Groupama. Ce bâtiment - qui a subi une importante restructuration ayant représenté 110 millions d'euros d'investissements - a fait l'objet d'un bail en état futur d'achèvement portant sur 100% de la surface pour une durée ferme de 12 ans. Le projet vise les certifications HQE Rénovation (niveau 'excellent'), BREEAM (niveau 'very good') ainsi que le label BBC-Effinergie rénovation. Icade dit avoir par ailleurs finalisé l'acquisition d'un autre immeuble de près de 13.400 m2 situé lui aussi à Nanterre, dans le prolongement de la Défense. L'immeuble - qui est occupé à 100% par un locataire du secteur public - correspond à une acquisition 'opportuniste', explique la foncière, au sein d'un secteur 'en pleine mutation' où Icade se dit déjà très présent.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.33%