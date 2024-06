Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: un directeur des systèmes d'information nommé information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Icade fait part de la nomination d'Alexis de Nervaux comme directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale et membre du comité exécutif, nomination prenant effet à compter de ce 1er juillet.



Depuis 2018, Alexis de Nervaux était chief digital & information officer groupe de Terreal, après avoir occupé des fonctions similaires chez Saint-Gobain où il avait piloté l'accélération de la transformation digitale sur cinq branches métiers et dans onze pays.





Valeurs associées ICADE 24,30 EUR Euronext Paris -0,33%