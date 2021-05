Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : succès de l'option de dividende en actions Cercle Finance • 25/05/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Icade annonce que 84,95% des droits ont été exercés par ses actionnaires en faveur du paiement d'une fraction de 80% du solde du dividende en actions, à l'issue de la période d'option ouverte du 30 avril au 20 mai inclus. Cette opération se traduit par la création de 1.698.804 actions ordinaires nouvelles Icade (représentant 2,28% du capital social au 31 décembre 2020) dont le règlement-livraison et l'admission sur le marché Euronext Paris interviendront le 27 mai. Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2021, sont immédiatement assimilées aux actions ordinaires. Le solde du dividende au titre de 2020 à verser en numéraire s'élève à 47 millions d'euros et sera payé le 27 mai.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.41%