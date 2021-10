Icade signe la cession de l’immeuble Silky Way à Villeurbanne

(AOF) - Icade a signé le 1er octobre la cession, annoncée le 22 juillet dernier, de l’immeuble Silky Way (cession de parts) situé à Villeurbanne (69), auprès de Notapierre. L’immeuble, d’une surface d’environ 36 500 mètres carrés, livré en 2015, est intégralement loué à Alstom Transport.

Après la finalisation des cessions des actifs Millénaire 1 (Paris 19) et Loire (Villejuif) pour 324 millions d'euros en avril, cette cession porte à 462 millions d'euros le montant total de cessions d'actifs core depuis le début de l'année 2021.

Ces opérations ont été réalisées avec un niveau de valorisation moyen de 9,8% par rapport à l'actif net réévalué au 31 décembre 2020, illustrant la qualité des locataires et l'attractivité des actifs du portefeuille de la foncière de bureaux d'Icade.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.