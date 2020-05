Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : signature d'un bail avec France Télévisions Cercle Finance • 27/05/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Icade annonce la signature avec France Télévisions d'un bail portant sur 3.300 m² de bureaux dans l'immeuble Le Ponant, situé au pied du Parc André Citroën dans le 15ème arrondissement de Paris. Il précise que ce bail, à prise d'effet immédiate, a été renouvelé dans des conditions en ligne avec le précèdent bail, et que la signature a été finalisée pendant la phase de confinement avec une signature 100% dématérialisée.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.73%