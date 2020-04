Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : signature d'un bail à Marseille Cercle Finance • 06/04/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Icade annonce la signature avec Action Logement d'un bail portant sur 2.274 m² de bureaux au sein de l'immeuble EKO Active, situé au coeur du quartier EuroMéditerrannée à Marseille. D'une durée ferme de neuf ans, ce bail a pris effet au 31 mars 2020. Cette signature, via un process dématérialisé du fait du confinement, porte le taux d'occupation de l'immeuble, déjà en partie loué à la Métropole Aix Marseille Provence, à 63%. Certifié BREEAM Very Good, il est raccordé à une centrale de géothermie marine.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +3.64%