Icade : se redresse vers 34,9E, visera 35,5E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Icade se redresse vers 34,9E, ex zénith du 31 août, et tente de soulever la résistance baissière moyen terme qui trouve son origine sous le 'top' des 49E mi-mars.

Le prochain objectif à la hausse se situe vers 35,5E, le double-creux des 7/7 et 3/8, le suivant se situe au niveau de l'ex-plancher des 37,25E.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +3.68%