ICADE Santé se renforce à Nantes

(AOF) - Icade Santé a conclu avec le groupe d'hospitalisation privé Vivalto Santé, l'acquisition du groupe Confluent (Nouvelles Cliniques Nantaises), détenant l'hôpital Privé du Confluent situé à Nantes. Au terme de la transaction, Icade Santé devient propriétaire de l'immobilier de l'Hôpital Privé du Confluent d'une valeur de 194 millions d'euros. Développant près de 58 000 mètres carrés pour 509 lits et places d'hospitalisation et 28 salles d'opérations, l'Hôpital Privé du Confluent figure parmi les plus importantes cliniques privées.

L'exploitation du site est reprise concomitamment par le Groupe Vivalto Santé, opérateur national de premier plan de l'hospitalisation privée. Un bail ferme de 12 ans a été conclu entre l'opérateur et Icade Santé.

Cette acquisition, qui s'inscrit dans le plan de croissance d'Icade Santé, avec un objectif d'investissement d'1 milliard d'euros en France d'ici 2022, consolide le partenariat entre Icade Santé et Vivalto Santé, avec un troisième établissement loué à cet opérateur.

Icade Santé possède un portefeuille total de 128 actifs, pour une valeur totale de 4,9 milliards d'euros (HD).