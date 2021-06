ICADE Santé rachète les murs de 4 établissements

(AOF) - Icade Santé a réalisé les 16 et 21 juin 2021 l'acquisition des murs de 4 établissements de Santé : 1 clinique SSR et 2 Ehpad auprès de Korian, en sale and leaseback, et l'acquisition d'une clinique SSR auprès de plusieurs investisseurs privés. Situés à Chambon sur Lignon (43), Champcueil (91), à Rouffiac Tolosan (31), et à Choisy-le-Roi (94), les 4 établissements représentent une capacité d'accueil de près de 340 lits et places et une surface d'environ 15 000 mètres carrés. L'investissement total représente près de 47 millions d'euros.

Des baux de 10 ans fermes pour l'établissement SSR, et de 9 ans fermes pour les 2 Ehpad, ont été conclus avec Korian, et le bail avec l'opérateur Ramsay sur la clinique SSR de Choisy-le-Roi arrivera à échéance de renouvellement le 31 décembre 2022; les 4 actifs sont générateurs de revenus locatifs immédiats.

Ces 4 acquisitions portent à 22 le nombre d'actifs acquis depuis 2017 auprès de Korian ou développés dans le cadre du partenariat noué en 2017 entre Korian (opérateur), Icade Promotion (promoteur) et Icade Santé (investisseur).

Après ces acquisitions, le portefeuille de la Foncière Santé (périmètre France et International) est composé de 183 actifs, dont 40 à l'international. Son patrimoine était valorisé au 31 décembre 2020 à 5,7 milliards d'euros, hors droits et 6 milliards d'euros Droits inclus.

La participation d'Icade dans Icade Santé est à date de 58,3%, stable par rapport à la fin 2020.

Comme indiqué le 7 juin dernier, le groupe immobilier détaillera, lors de la présentation de ses résultats semestriels, les modalités de cotation d'Icade Santé, cotation qui devrait intervenir, sous réserve des conditions de marché, d'ici fin 2021.