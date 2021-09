Icade Santé franchit une nouvelle étape en vue de son introduction en Bourse

(AOF) - Icade Santé annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers et franchit une nouvelle étape vers une introduction en Bourse sur Euronext Paris. Le groupe immobilier spécialisé dans la santé envisage une introduction en Bourse sur Euronext Paris, laquelle inclura une augmentation de capital de 800 millions d'euros aux fins notamment de financer son plan d'investissement de 3 milliards d'euros sur la période de 2021 à 2025.

Icade, qui détient actuellement 58,3 % d'Icade Santé, entend rester l'actionnaire majoritaire de la société après l'introduction en Bourse.

Icade Santé possède un portefeuille représentant une valeur d'actif brute de 6 milliards d'euros au 30 juin 2021 et 183 établissements de santé en France (92% du patrimoine), en Allemagne, en Italie et en Espagne, les quatre pays les plus peuplés de la zone euro.

Le portefeuille d'Icade Santé offre une capacité immédiate à générer des flux de trésorerie, grâce à des baux de longue durée initiale et à un taux d'occupation financier de 100 %. En 2020, Icade Santé a enregistré un Revenu locatif brut de 301 millions d'euros, contre 265 millions d'euros en 2019 et 241 millions d'euros en 2018, soit une progression de +25,2 % entre 2018 et 2020.

