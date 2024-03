Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade : s'enfonce sous le plancher des 24,6E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 10:49









(CercleFinance.com) - Icade s'enfonce sous le plancher historique des 24,6E du 18 mars et poursuit sa glissade façon toboggan, actant une division du cours par 2 par rapport au 7 mars 2023.

Difficile de cibler un prochain objectif... la dernière grande oscillation 36/49E induit un objectif de 23E.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -2.41%