Icade: résultat net quintuplé en 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Icade publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 400,1 millions d'euros, contre 79,5 millions en 2020, pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 1,7 milliards d'euros (+9% par rapport à 2019).



Affichant un Actif Net Réévalué de liquidation par action de 90,6 euros et un cash-flow net courant par action en hausse de 7,2% à 5,19 euros par action, il propose un dividende 2021 de 4,20 euros par action, en augmentation de 4,7%.



Pour 2022, Icade anticipe un cash-flow net courant groupe par action en croissance d'environ 4% hors effet des cessions 2022, ainsi qu'un dividende en hausse de l'ordre de 3-4%, sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2023.





