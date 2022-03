Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : repasse au-dessus de 58,5E information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:49









(CercleFinance.com) - Icade repasse au-dessus de 58,5E et pourrait tester de façon imminente la récente résistance horizontale des 60E du 10 au 21 février.

Il se trouve que 60E, cela coïncide avec une résistance oblique baissière moyen terme : un franchissement libèrerait un potentiel de rebond vers 65E au minimum, avec une forte probabilité de retester le zénith annuel des 66E du 11 janvier



