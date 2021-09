Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : refranchit les 71E, reste à effacer les 72,7E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Icade refranchit les 71E et revient au contact des l'ex-support des 25 et 26 août. La tendance demeure baissière et le restera à moins de franchir l'oblique baissière qui gravite vers 72,7E. Icade reste sur la corde raide avec le récent test du support moyen terme des 69E du 5 mai dernier. En cas de rupture, le titre chuterait en direction des 66E, l'ex-résistance des 24/11 et 7/12/2020 (rien d'effrayant, cela fait 5% de baisse par rapport aux niveaux actuels).

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +2.37%