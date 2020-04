Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : réduction du dividende proposé pour 2019 Cercle Finance • 02/04/2020 à 09:11









(CercleFinance.com) - Icade annonce que son conseil d'administration a décidé d'ajuster à la baisse le montant du dividende 2019 qui sera proposé à l'assemblée générale du 24 avril, le ramenant ainsi de 4,81 à 4,01 euros par action (minimum légal pour les SIIC). Le montant du dividende non versé, soit 60 millions d'euros environ, viendra ainsi abonder la trésorerie de l'entreprise pour permettre de poursuivre son développement dès la sortie de crise, avec des moyens financiers renforcés. L'acompte de 2,41 euros par action ayant été payé le 6 mars, le paiement du solde, soit 1,60 euro, interviendra le 8 juillet, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale qui se tiendra exceptionnellement à huis clos.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.00%