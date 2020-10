Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : recul de 5,6% du CA, nouvelles guidances 2020 Cercle Finance • 22/10/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Selon Icade, ses résultats trimestriels laissent entrevoir une ' bonne résistance des activités ' au cours du 3e trimestre. Au 30 septembre 2020, le CA consolidé du groupe se chiffre à 978 millions d'euros, soit un recul de 6,6% à périmètre constant par rapport au 30 septembre 2010 (1,01 milliard). Icade peut toutefois s'appuyer sur la hausse de ses revenus locatifs d'environ 2% à périmètre constant. Le groupe révise sa guidance 2020, avec un CFNC 2020 de 4,8euros par action, et envisage un repli limité à -8,8% dans ce contexte de crise.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.09%