ICADE rachète neuf maisons de retraite à ORPEA

(AOF) - Icade et Orpea ont signé des promesses portant sur l'acquisition d'un portefeuille immobilier de 9 maisons de retraite, dont 8 en Allemagne et 1 en France pour un montant total de 145 millions d'euros droits inclus. L'acquisition de ce portefeuille immobilier, constitué de 8 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne et d'1 Ehpad à Marseille (France), s'inscrit dans une opération de Sale and Lease back. Orpea, qui a assuré le développement de la plupart de ces immeubles, deviendra locataire et continuera d'assurer l'exploitation de ces établissements.