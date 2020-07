Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade rachète 9 établissements de santé à Orpéa pour €145 millions Reuters • 21/07/2020 à 07:19









21 juillet (Reuters) - * ICADE ACQUIERT AUPRES D'ORPEA 9 ETABLISSEMENTS DE SANTE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE POUR 145 MILLIONS D'EUROS * ICADE-LE PORTEFEUILLE CONCERNÉ REPRÉSENTE UN TOTAL DE 906 LITS ET 143 APPARTEMENTS * ICADE- CETTE OPÉRATION AVEC LE GROUPE ORPEA S'INSCRIT DANS UNE PERSPECTIVE DE PARTENARIAT LONG TERME (Bureau de Paris)

Valeurs associées ICADE Euronext Paris 0.00% ORPEA Euronext Paris 0.00%