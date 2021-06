Icade : quatre cliniques livrées par Icade Santé

(CercleFinance.com) - Icade annonce la livraison récente par Icade Santé, sa filiale détenue à 58,3%, de quatre cliniques à des opérateurs de santé et de soins aux seniors, actifs d'un montant total d'investissement de 76 millions d'euros et qui génèreront des loyers additionnels immédiats.

Couvrant au total près de 31.000 m2 et occupées à 100%, ces quatre cliniques sont situées dans la région de Narbonne et à Perpignan (livrées à ELSAN), à Saintes (groupe Korian), et à Lunel (pôle de santé lunellois).

'En intégrant les établissements situés en Allemagne, Italie et Espagne, la foncière santé détient un patrimoine de plus de 5,7 milliards d'euros et 179 actifs, dont 40 à l'international', souligne le groupe immobilier.