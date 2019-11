Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : promesse pour l'acquisition de 19 EHPAD en Allemagne Cercle Finance • 25/11/2019 à 11:23









(CercleFinance.com) - Icade Healthcare Europe, véhicule d'investissements dans la santé détenu à 59% par Icade, annonce avoir signé une promesse pour l'acquisition d'un portefeuille de 19 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne pour 266 millions d'euros droits inclus. Intégralement loués par EMVIA Living, ces 19 EHPAD présentent un total de 2.300 lits pour une surface totale de 112.000 m2. La signature de la vente interviendra d'ici quelques semaines après réception de l'avis de l'autorité de la concurrence allemande. Cette première acquisition en Allemagne constitue une étape importante dans la stratégie de développement international de la foncière santé d'Icade et porte à près de 420 millions d'euros le montant des investissements réalisés hors de France depuis 2018.

