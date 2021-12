Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: promesse de vente pour un immeuble à Paris information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir signé le 21 décembre une promesse synallagmatique de vente sur l'immeuble Le Millénaire 4, situé à Paris dans le 19ème arrondissement au sein du parc du Millénaire, avec des investisseurs institutionnels pour une valeur de 186 millions d'euros.



Cet immeuble de près de 24.600 m², entièrement loué à BNPP pour une durée résiduelle de sept années, a été construit et livré en octobre 2016. Sa vente est prévue en mars 2022, après la levée des conditions suspensives usuelles.



Icade achève ainsi le redéveloppement du Parc du Millénaire : les cessions réalisées sur ce parc s'élèvent à près de 740 millions d'euros et ont généré un montant de plus-values très significatif. Le produit lui permettra à Icade de lancer de nouvelles opérations sur ce secteur.





