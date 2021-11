Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : promesse de vente à Boulogne-Billancourt information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir signé une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel français de premier rang, portant sur un immeuble de bureaux sis 11/15 avenue Morizet à Boulogne-Billancourt, pour un montant de 45 millions d'euros. L'immeuble est entièrement loué à la holding d'un important réseau d'agences de publicité et de communication mondial installée depuis 2008, avec une durée résiduelle de près de quatre ans au 30 septembre 2021. La finalisation de la vente est prévue avant la fin de l'année 2021 après la levée des conditions suspensives usuelles. Cette vente portera à plus de 500 millions d'euros le montant total de cessions d'actifs tertiaires depuis début 2021.

