Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : promesse d'achat pour un projet au Havre Cercle Finance • 30/03/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Icade annonce qu'après trois mois de mise au point, il vient de signer une promesse synallagmatique pour l'achat du terrain du site Flaubert au Groupe Hospitalier du Havre, pour y développer son projet lauréat de l'appel à projets 'Réinventer Le Havre'. Il rappelle avoir été désigné en décembre 2019 lauréat pour deux sites dans le cadre de l'appel à projets, le site Flaubert et le site de l'ancien centre régional de la Jeunesse et des Sports, deux projets représentant un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros HT. Le projet du site Flaubert proposera des logements modulables répondant à la flexibilité des usages, une résidence séniors, une crèche destinée aux enfants en situation de handicap, ainsi qu'une coulée verte, pour une surface totale à développer de 23.000 m².

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -1.81%