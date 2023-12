Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: prises de positions avant une journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - L'action Icade s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris, le marché profitant de l'annonce d'une prochaine journée d'investisseurs pour prendre des positions sur le titre.



Le groupe immobilier a prévu de convier la communauté financière le 19 février prochain lors d'une réunion organisée au sein de son parc de Paris Orly-Rungis, un ensemble de 388.000 m2 composé de bureaux, de locaux d'activités et d'un hôtel accueillant chaque jour quelque 12.000 personnes.



Cette journée sera l'occasion de présenter ses résultats annuels 2023, mais aussi de détailler les orientations stratégiques et les perspectives du groupe à moyen terme.



Les analystes d'Invest Securities rappellent qu'à la suite de la finalisation de la première étape de cession d'Icade Santé, en juillet dernier, de premières pistes de réflexion avaient été présentées par le nouveau directeur général, Nicolas Joly.



'Nous comprenions que le management entendait repositionner une partie du portefeuille d'actifs tertiaires en espérant améliorer sa perception, aujourd'hui dégradée, par le marché', rappelle le bureau d'études.



Dans une note, Invest évoque notamment la possibilité d'ajouter une nouvelle ligne de métier, par exemple dans les centres de données, via une acquisition 'transformante'.



Le cabinet de recherche souligne toutefois que le 'timing' et le prix de cession des phases 2 et 3 du projet de cession d'Icade Santé apparaissent aujourd'hui moins clairs au vu notamment des difficultés rencontrées par les fonds immobiliers à la suite de la remontée des taux d'intérêt.



Du point de vue des analystes, la finalisation de l'opération pourrait prendre plus de temps qu'anticipé, peut-être jusqu'en 2026, ce qui déterminera à son tour les ambitions et le rythme de déploiement du nouveau plan stratégique.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Icade progressait de 1,7% après ces annonces.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +0.74%