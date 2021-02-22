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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Icade prévoit une hausse de son cash flow net courant et de son dividende en 2021
Reuters22/02/2021 à 07:46

    22 février (Reuters) - Le groupe immobilier Icade  ICAD.PA 
a annoncé lundi à l'occasion de la publication de ses résultats
annuels:
    * ICADE-CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,44 MD D'EUROS EN 2020, EN
BAISSE
DE 5,4% SUR UN AN
    * ICADE-LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE TOMBE À 24,2 MILLIONS
D'EUROS EN 2020, CONTRE 300,2 MILLIONS EN 2019
    * ICADE-LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT DES FONCIÈRES BAISSE DE
2,2% À
351 MILLIONS D'EUROS EN 2020
    * ICADE-LE CASH-FLOW NET COURANT DE LA PROMOTION RESSORT À
2,5
MILLIONS D'EUROS EN 2020 CONTRE 33,1 MILLIONS EN 2019
    * ICADE-L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE CASH FLOW NET
COURANT EST DE 27 MILLIONS D'EUROS EN 2020, CONCENTRÉ SUR LA
PROMOTION
    * ICADE-LES REVENUS LOCATIFS ATTEIGNENT 377 MILLIONS D'EUROS
EN
2020, EN HAUSSE DE 2,3% À PÉRIMÈTRE CONSTANT
    * ICADE-LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA LE VERSEMENT
D'UN
DIVIDENDE À 4,01 EUROS PAR ACTION, STABLE PAR RAPPORT AU
DIVIDENDE 2019
    * ICADE ANNONCE LA SIGNATURE DE DEUX PROMESSES DE VENTE POUR
PLUS
DE 320 MILLIONS D'EUROS
    * ICADE INDIQUE ÊTRE ENTRÉ EN EXCLUSIVITÉ AVEC UN OPÉRATEUR
DE
PREMIER PLAN, EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE
IMMOBILIER DE MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES EN ESPAGNE
    * ICADE PRÉVOIT POUR 2021 UN CASH FLOW NET COURANT PAR
ACTION EN
HAUSSE DE 3% HORS EFFET DES CESSIONS, APRÈS 4,84€ PAR ACTION EN
2020
    * ICADE - LE DIVIDENDE 2021 EST ATTENDU EN HAUSSE DE 3%


 (Bureau de Paris)
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