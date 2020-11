Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : poursuit sa consolidation amorcée sous 68,2E Cercle Finance • 27/11/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Icade poursuit sa consolidation amorcée sous 68,2E, après une envolée de +61% depuis le plancher des 42,56E du 30/10. La cassure du petit palier de soutien des 59,5E du 12/11 pourrait déboucher sur un retracement de 50% de la récente hausse, soit un objectif de 55E

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -5.73%