Icade, Pluxee, Trigano... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Cogra

Le fabricant de granulés de bois a livré son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Dassault Aviation

Dassault Aviation a annoncé la livraison de 21 Rafale (14 France, 7 Export) en 2024, pour une prévision de 20. Le groupe avait livré 13 Rafale (11 France, 2 Export) en 2023. 31 Falcon ont été livrés l'année dernière, pour une prévision de 35, contre 26 Falcon livrés en 2023. S'agissant de sa performance commerciale, Dassault Aviation revendique la commande de 30 Rafale Export contre 60 Rafale (42 France, 18 Export) en 2023. 26 Falcon ont par ailleurs été commandés contre 23 Falcon en 2023.

Icade

Le groupe immobilier Icade a annoncé la signature d'un engagement de prise à bail pour l'immeuble Pulse, situé à Saint-Denis, qui accueillera à compter de la fin 2025 les services centraux du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le bail définitif, d'une durée ferme de 12 ans, sera signé d'ici la fin du premier trimestre, a précisé le groupe dans un communiqué. Il portera sur la totalité de l'immeuble de bureaux, d'une superficie de 29 000 mètres carrés, et permettra de réunir 2 700 agents du Département actuellement répartis sur huit sites.

Neoen

Neoen, spécialiste de énergie exclusivement renouvelable, a donné en décembre 2024 à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de démarrer les travaux de construction d'Arneburg Battery. Il s'agit du premier actif de Neoen en Allemagne. D'une capacité de 45 MW / 90 MWh, Arneburg Battery sera située près d'Arneburg, en Saxe-Anhalt. Sa mise en service est prévue en 2026. Conformément à son modèle, Neoen détient 100% de cette unité de stockage d'énergie et en sera l'exploitant

Pluxee

Pluxee a dépassé les attentes au premier trimestre tout en réitérant ses objectifs pour 2025 et 2026. Le groupe a déclaré sur la période un chiffre d'affaire opérationnel en croissance organique de 12,1% à 249 millions d'euros, là où le consensus visait 244 millions d'euros. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo évoque une dynamique commerciale "favorable". Son activité Avantages aux salariés a dégagé un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros

Spineguard

La medtech Spineguard annonce la conclusion d'un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, d'un montant maximal d'1 million d'euros et la réception de 100 000 euros pour soutenir la commercialisation de ses deux nouveaux produits munis de la technologie DSG : PediGuard Fileté pour la voie antérieure et PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie sur une base trimestrielle.

TFF

Le spécialiste des produits d'élevage pour vin et alcools (tonneaux) détaillera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Trigano a déclaré un chiffre d'affaires en repli de 17,4% à 769,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 clos fin novembre. Les ventes de camping-cars du groupe ont diminué de 18% en données publiées et de 18,7% en données comparables, à 622,6 millions d'euros. "Les efforts destinés à normaliser le niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution conduisent Trigano à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à un comparable élevé", explique le constructeur de véhicules de loisirs.

Valeo

Valeo a annoncé ce mardi avec son partenaire californien Zutacore la mise en production commerciale des unités de réutilisation de la chaleur (HRU) et des collecteurs de Valeo, conçus pour s'intégrer à la solution de refroidissement liquide sans eau HyperCool de ZutaCore. Ils saluent "une étape importante dans leurs efforts conjoints pour favoriser le développement de centres de données (datacenter) plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueux de l'environnement".

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle. Sur la base des estimations préliminaires de clôture, Vallourec a réduit sa dette nette d'un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024. Il s'agit pour Vallourec du neuvième trimestre consécutif de désendettement. Le résultat brut d'exploitation de Vallourec pour l'exercice 2024 devrait se situer dans une fourchette de 800 à 850 millions d'euros.