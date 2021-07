Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : plusieurs transactions la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Icade indique avoir signé le 22 juillet la cession, sous conditions suspensives, de la totalité des parts de la SCI Silky Way qui détient l'immeuble du même nom situé à Villeurbanne, pour 138 millions d'euros, auprès de Notapierre, SCPI gérée par Unofi-Gestion d'Actifs. Sa foncière tertiaire a aussi signé le 23 juillet une promesse en vue de l'acquisition de l'ensemble Équinove, comprenant deux actifs d'une surface totale de 64.710 m² entièrement loués à Renault, pour 183 millions d'euros. Enfin, elle fait part de deux signatures en pré-commercialisation sur des actifs du pipeline, Fresk et Edenn, pour 30.000 m², à des locataires de premier rang, soit plus de 110.000 m² loués ou renouvelés depuis le début de l'année.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.00%