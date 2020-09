Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : participation renforcée au capital d'Icade Santé Cercle Finance • 08/09/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Icade indique que sa filiale Icade Santé a procédé lundi au rachat de ses propres actions détenues par un de ses actionnaires minoritaires à hauteur de 2,51%, actions qui ont été immédiatement annulées dans le cadre d'une réduction du capital social. Par cette opération, Icade renforce ainsi son exposition dans les actifs de santé avec une détention qui s'élève désormais à 58,3% au capital d'Icade Santé (contre 56,8% auparavant), au côté d'associés minoritaires à hauteur de 41,7%.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -2.17%