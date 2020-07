Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : opération de 'sale and lease back' avec Orpea Cercle Finance • 21/07/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Icade et Orpea annoncent avoir signé des promesses portant sur l'acquisition par Icade d'un portefeuille immobilier de neuf maisons de retraite, dont huit en Allemagne et une en France, pour un montant total de 145 millions d'euros droits inclus. L'acquisition de ce portefeuille, représentant 906 lits et 143 appartements, s'inscrit dans une opération de 'sale and lease back' entre les deux groupes : Orpea deviendra locataire et continuera d'assurer l'exploitation de ces établissements. La durée moyenne des nouveaux baux qui seront mis en place au jour de l'acquisition est de 14 ans. La finalisation de ces acquisitions, soumise notamment à l'accord de l'autorité de la concurrence allemande est attendue pour le second semestre 2020.

