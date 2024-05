Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: offre de rachat obligataire finalisée information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir finalisé son offre de rachat obligataire lancée le 14 mai, portant sur trois souches existantes. Ainsi, le groupe immobilier a racheté 350 millions d'euros, sur 517,1 millions apportés à l'offre.



Pour mémoire, les trois souches obligataires concernées représentaient en tout un montant nominal de 1,85 milliard d'euros, à des échéances allant de 2025 à 2027 et portant intérêt à des taux allant de 1,125% à 1,750%.



Icade rappelle qu'il financera le rachat des obligations avec une partie du produit perçu en 2023 au titre de la première étape de la cession des activités de santé, et 'gère ainsi de manière proactive son échéancier de dettes'.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.22%