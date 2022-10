Icade: objectifs de décarbonation validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Icade annonce que la SBTi (Science Based Targets initiative) a validé les objectifs de décarbonation à horizon 2030 et 2050 de chacun de ses trois métiers, conformément aux attendus du Net-Zero Standard.



Projet conjoint du Carbon Disclosure Project (CDP), du Global Compact des Nations unies, du World Ressource Institute et du World Wildlife Fund, la SBTi valide les trajectoires carbone des entreprises selon une méthode scientifique.



Début 2022, le groupe immobilier s'est fixé un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 55% et de scope 3 de 27,5% en absolu entre 2019 et 2030, et une réduction de ses émissions de scope 1, 2 et 3 de 90% entre 2019 et 2050.