Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: nouvelle directrice financière en mars information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Icade fait part de l'arrivée, à compter du 4 mars prochain, de Christelle de Robillard en tant que membre du comité exécutif en charge de la direction des finances du groupe foncier et de promotion immobilière.



Actuellement directrice des finances, de la gestion et de la stratégie du Groupe ADP depuis 2021, elle a rejoint l'opérateur des aéroports parisiens en 2014, intégrant alors sa direction du contrôle de gestion.



Christelle de Robillard remplace Victoire Aubry, directrice financière d'Icade depuis huit ans et demi, qui a quitté ses fonctions en fin d'année 2023, après plus de 33 ans au sein du groupe Caisse des Dépôts.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris 0.00%