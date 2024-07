Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: nouvelle DG pour la foncière en septembre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade fait part de l'arrivée d'Audrey Camus en tant que directrice générale de la foncière et membre du comité exécutif du groupe, à partir de septembre, succédant à Emmanuelle Baboulin, membre du comex en charge de la foncière tertiaire depuis neuf ans.



Audrey Camus a débuté sa carrière en 1998 chez Icade, comme directrice de projets. Elle a ensuite intégré Covivio en 2007, puis a rejoint Ivanhoe Cambridge en 2019, comme vice-présidente développement et gestion d'actifs pour l'Europe.





Valeurs associées ICADE 21,10 EUR Euronext Paris -1,31%