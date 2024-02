Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: nouveau plan stratégique à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son Investor Day, Icade présente son nouveau plan stratégique 'ReShapE' pour la période 2024-28, 'en réponse aux mutations profondes des usages au sein des immeubles et des quartiers, ainsi qu'aux défis climatiques majeurs de la société'.



Le groupe immobilier a l'intention de poursuivre l'adaptation du portefeuille de bureaux à l'évolution de la demande, accélérer la diversification du portefeuille en cohérence avec les besoins croissants de mixité et 'construire la ville 2050, mixte, innovante et durable'.



Icade prévoit aussi de maintenir une structure financière solide via des ratios de passif très robustes et une allocation de ressources équilibrée entre investissements (environ 1,8 milliard d'euros), remboursements de dettes (1,7 milliard) et dividendes (0,7 milliard).





