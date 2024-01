Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: nouveau DG d'Icade Promotion en février information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Icade fait part de l'arrivée, à compter du 12 février prochain, de Charles-Emmanuel Kuhne au poste de directeur général d'Icade Promotion et à ce titre comme nouveau membre du comité exécutif (Comex) du groupe immobilier.



Depuis novembre 2022, il est directeur général adjoint Ouest et Sud-Ouest d'Icade Promotion. Il remplace Emmanuel Desmaizières, membre du Comex en charge de la promotion d'Icade depuis 2019, qui quitte ses fonctions en ce début d'année.





