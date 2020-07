Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : notations de crédit confirmées chez S&Ps Cercle Finance • 24/07/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Icade annonce qu'à l'occasion de sa revue annuelle, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a confirmé les notations BBB+ / A-2 / perspective stable du groupe immobilier et de sa filiale Icade Santé. 'Ces notations confortent la solidité de la signature de crédit d'Icade et de sa filiale et donc, leur capacité à financer leur développement à court et moyen terme dans des conditions financières attractives', commente-t-il.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.88%