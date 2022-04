Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: nomination d'un secrétaire général pour Icade Santé information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Icade Santé, filiale à 58,3% d'Icade spécialisée dans l'immobilier de santé, fait part de la nomination, à compter du 1er avril 2022, de l'expert-comptable Laurent Poinsard comme secrétaire général d'Icade Santé.



Ayant intégré Icade en 2013, Laurent Poinsard était membre du comité exécutif, en charge de l'audit, des risques, de la conformité et du contrôle interne. Il est par ailleurs membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor).





