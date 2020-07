Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : nomination au sein d'Icade Promotion Cercle Finance • 28/07/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Icade annonce que Nicolas Virondaud le rejoint en tant que Directeur du Développement Ile-de-France Tertiaire, au sein d'Icade Promotion. Il sera rattaché à Caroline Vaubourgoin, Directrice générale adjointe Ile-de-France Tertiaire Icade Promotion.

