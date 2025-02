Icade, Nexans, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bic

En publié, le chiffre d'affaires 2024 de Bic a reculé de 2,9% à 2,196 milliards d'euros. Il a cependant progressé de 3,1% à taux de change constants. Le taux de marge brute a baissé de 50 points de base à 50,2%. Le résultat d'exploitation ajusté est passé en un an de 333,1 millions d'euros à 343,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,6% contre 14,7% en 2023. Le bénéfice par action groupe ressort à 5,10 euros contre 5,30 euros en 2023. Le résultat net, part du groupe, est en repli à 212 millions d'euros contre 226,5 millions en 2023.

Carrefour

Le géant de la distribution livrera ses résultats annuels.

Eramet

L'entreprise minière et métallurgique rendra compte de ses résultats annuels.

Exail

Le groupe technologique détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe ADP

L'opérateur de plateformes aéroportuaires communiquera ses résultats annuels. ADP annonce que Philippe Pascal a été nommé président-directeur général de la société à compter de ce jour, conformément au souhait exprimé par le président de la République dans un communiqué de presse du 20 janvier 2025 et à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est tenu mardi 18 février. L'actuel directeur financier du groupe succède ainsi à Augustin de Romanet, qui dirige le groupe depuis 2012. Justine Coutard est nommée directrice générale déléguée de la société.

Icade

Le groupe immobilier Icade a vu ses revenus annuels baisser de 5% à 1,45 milliard d'euros et a annoncé anticiper une baisse de son cash-flow net courant par action en 2025. En 2024, le cash-flow net courant s'est établi à 3,98 euros par action, contre 4,62 euros en 2023, soit un repli de 13,9%. En décembre dernier, la société avait dit viser pour 2024 un cash-flow net courant dans la borne haute d'une fourchette allant de 3,78 euros à 3,93 euros par action.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé que JCDecaux ATA Saudi a remporté la concession publicitaire exclusive pour 10 ans de l'aéroport international King Fahd de Dammam, ainsi que des aéroports internationaux d'Al-Ahsa et d'Al Qaisumah, gérés par Dammam Airports Company (DACO). "Ce nouveau contrat publicitaire viendra renforcer le partenariat entre JCDecaux ATA Saudi et DACO, renouvelant les activités opérées depuis 2010 au sein de l'aéroport international de Dammam King Fahd et des aéroports internationaux d'Al-Ahsa et d'Al Qaisumahe", explique le spécialiste de la communication extérieure.

L'Oréal

La maison de parfums de luxe coréenne Borntostandout a finalisé un tour de table Série A dirigé par Touch Capital (fonds de capital-risque américain spécialisé dans la consommation), et Bold (fonds de corporate venture capital de L'Oréal). Grâce à cet investissement, Borntostandout bénéficiera de l'expertise de L'Oréal en matière de développement de marques à l'international, tandis que Touch Capital apportera des 'insights' stratégiques pour renforcer la position de la marque sur les marchés mondiaux.

McPhy Energy

Le spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Nexans

Nexans a fait état d'un résultat net annuel de 283 millions d'euros, en progression de 26,9 % et d'un Ebitda ajusté record de 8,04 milliards d'euros en 2024, en croissance de 21%. La marge d'Ebitda ajusté est ressortie à 11,4 % contre 10,2% un an plus tôt. Le fabricant de câbles a déclaré un chiffre d'affaires à cours des métaux standard de 7,07 milliards d'euros en 2024, en croissance organique de 5,1 % par rapport à 2023.

Sanofi

Sanofi et le fonds américain CD&R ont annoncé ce mercredi la signature de l'accord d'achat des actions d'Opella, la branche de santé grand public du groupe pharmaceutique français. Cet accord permettra à CD&R d'acquérir une participation de contrôle de 50 % dans Opella. "Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2 % au capital d'Opella et Sanofi restera un actionnaire significatif", précise un communiqué de Sanofi.

Verallia

Le fabricant de bouteilles et d'emballages en verre publiera ses résultats annuels.

Vicat

Vicat a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 5,5% à 273 millions d’euros et son Ebitda progresser de 5,9% pour atteindre le niveau record de 783 millions d’euros. Le cimentier affiche un taux de marge d’Ebitda de 20,2% contre 18,8% en 2023. Vicat a ainsi atteint l’objectif qu'il s’était fixé de retrouver le niveau de marge antérieur à la crise inflationniste de 2022-2023. Il a pourtant été confronté à une baisse de 1,3% de son chiffre d’affaires à 3,884 milliards d’euros. Il a cependant progressé de 2,3% en données comparables.

Vinci

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci indique avoir signé le 18 février une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), valable jusqu'au 27 mars au plus tard. Le groupe donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 300 millions d'euros. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.