Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : lourde rechute vers 61,4E, proche du support de 60E Cercle Finance • 18/12/2020 à 17:41









(CercleFinance.com) - Icade ricoche sous65,7E et subit une lourde rechute vers 61,4E, proche du support de 60E. En cas d'enfoncement, le titre pourrait retracer 50% de la hausse de novembre/décembre et tester les 55E... puis les 50E.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -5.97%