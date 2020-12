ICADE livre un nouvel immeuble à la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

(AOF) - Icade a livré à la Société de la Tour Eiffel l'immeuble K-BBIS, situé dans le dans le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin (69). D'une superficie de 7 517 m², cet immeuble de bureaux bénéficie d'un emplacement stratégique grâce à une desserte optimale : au pied du tram T3 et du métro ligne A, avec un accès voiture immédiat depuis le périphérique et à 10 minutes de l'aéroport Saint- Exupéry. Il s'érige en deux volumes de R+3 à R+6, agrémentés de grandes terrasses accessibles, et comprends 82 places de stationnement en sous-sol.

L'immeuble vise les meilleurs labels et certifications environnementales, avec une certification HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent et le Label Effinergie + ainsi qu'un objectif RT 2012 de -40%. K-BIS s'est également vu attribuer le prix de la Pyramide d'Argent remis par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise.