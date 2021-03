Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : livraison de son siège à Technip Energies Cercle Finance • 22/03/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir livré à Technip Energies, vendredi dernier, son nouveau siège baptisé 'Origine', situé à Nanterre Préfecture au pied du hub de transports Nanterre la Folie, sur le territoire de Paris La Défense. Couvrant une surface totale de 70.000 m² de bureaux et de services, Origine a fait l'objet d'une prise à bail par Technip Energies de 80% des surfaces de l'ensemble immobilier via un BEFA ferme de plus de neuf ans, signé trois ans avant la livraison. 'Cet investissement de près de 450 millions d'euros illustre le savoir-faire d'Icade sur le développement de grands projets tertiaires et l'attractivité de ce quartier en plein développement', commente le groupe immobilier.

