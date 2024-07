Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Icade cède près de 1% à Paris, alors que Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur le titre de 35 à 32 euros post-distribution 2023. Le broker maintient sa recommandation 'achat', jugeant que 'malgré tout, le titre semble toujours intéressant au regard des dividendes 2024-26 (58% du cours actuel)'.



'La publication semestrielle n'offre selon nous pas de surprise', constate l'analyste, pointant des pressions structurelles qui 'se matérialisent dans une croissance organique des loyers faible et une marge opérationnelle de promotion négative'.



'La guidance de CFNC des activités stratégiques 2024 est maintenue car très prudente mais le point bas est à venir (2026 selon nous à 2,33 euros)', prévient-il, voyant 'un risque de destruction de valeur considérable sur les bureaux les plus faibles et la promotion'.





Valeurs associées ICADE 20,50 EUR Euronext Paris -2,01%