Icade : le titre recule, Deutsche Bank dégrade

(CercleFinance.com) - Le titre Icade accuse la troisième plus forte baisse de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, Deutsche Bank insistant sur la juste valorisation du spécialiste de l'immobilier. Vers 13h00, l'action perdait 1,3%, quand le SBF progressait lui de 0,2%. La banque allemande a dégradé dans la matinée son conseil à 'conserver' contre 'acheter' avec un objectif maintenu à 74 euros. 'L'action Icade a bondi d'environ 20% depuis le début de l'année pour récemment atteindre notre objectif de cours', détaille Deutsche Bank dans une note. 'Nous pensons que la seconde partie de l'année sera marquée essentiellement par un seul événement, c'est-à-dire l'introduction en Bourse de la branche santé du groupe, Icade Santé', poursuit l'établissement germanique. 'Si nous considérons cette perspective comme positive, nous pensons qu'elle est déjà largement intégrée dans le cours de Bourse, comme l'illustre l'accélération du titre depuis le mois de mai', souligne-t-il.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -1.10%