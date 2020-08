Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : le rebond amorcé sur 53,3E s'accélère Cercle Finance • 26/08/2020 à 15:23









(CercleFinance.com) - Icade affiche près de +4% de hausse vers 57,7E: le rebond amorcé sur 53,3E s'accélère et le titre s'apprête à défier la résistance des 57,8E du 5 au 13 août. L'objectif suivant se situerait vers 61,35E, le zénith du 15 juillet.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +3.15%