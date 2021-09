Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : le processus d'IPO d'Icade Santé officiellement lancé information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Icade Santé a annoncé vendredi l'approbation de son document d'enregistrement auprès de l'Autorité des marché financiers (AMF), première étape du processus d'introduction en Bourse sur Euronext Paris de la filiale d'immobilier de santé du groupe Icade. L'entrée en Bourse d'Icade Santé, prévue d'ici la fin de l'année, s'inscrit dans le plan stratégique 2019-2022 du groupe foncier, qui prévoit de faire la part belle à l'ambition de croissance de sa branche santé. En ouvrant son capital, Icade Santé va se donner les moyens de financer un plan de croissance qui vise trois milliards d'euros d'investissements à horizon 2025, mais aussi d'accélérer son développement paneuropéen. D'après le document, Icade Santé envisage de lever quelque 800 millions d'euros dans le cadre de l'opération, ce qui signifie qu'Icade devrait rester l'actionnaire de contrôle avec un flottant appelé à se situer, d'après les analystes, entre 15% et 16%. Icade Santé est actuellement détenu à hauteur de 58,3% par Icade.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.63%