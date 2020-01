ICADE : lauréat d'un appel à projet à Brest

(AOF) - Le groupement composé d'Icade Promotion et du Groupe DUVAL a été désigné lauréat de l'appel à opérateurs pour l'aménagement du secteur Courbet-Cerdan-République situé au centre-ville de Brest, entre la rue Jean Jaurès et la gare SNCF, dans le cadre de la cession d'un foncier de près de 1,35 hectares comprenant la salle Marcel Cerdan, le gymnase Courbet, le patronage Saint-Michel et l'école de la République.

Le groupement a pour ambition de réaliser un projet multifonctionnel et intergénérationnel composé de logements, de commerces et de bureaux pour près de 19 600 mètres carrés de surface de plancher.

Le lancement prévisionnel des travaux est fixé à horizon 2021.